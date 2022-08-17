Uşak’ta Üniversite Güvenlik ve Barınma Tedbirleri toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleşti. Vali Ergün ve beraberindeki heyet, toplantı ardından kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Uşak’ta Üniversite Güvenlik ve Barınma Tedbirleri toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleşti. Vali Ergün ve beraberindeki heyet, toplantı ardından kız öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.

Uşak’ta 2022-2023 Akademik yılı Üniversite Güvenlik ve Barınma Tedbirleri toplantısı gerçekleşti. Uşak Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen toplantıya Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin de katıldı. Öğrencilerin güvenlik ve barınmalarıyla ilgili gerçekleşen toplantının ardından Vali Ergün ve beraberindeki heyet Uşak Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu.