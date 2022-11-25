UŞAK (İHA) – Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak’ta “KADES” uygulamasını 10 bin civarında telefonuna indiren ve 2 bin civarında da kullanan kadın olduğunu belirtti.

UŞAK (İHA) – Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak’ta “KADES” uygulamasını 10 bin civarında telefonuna indiren ve 2 bin civarında da kullanan kadın olduğunu belirtti.

Uşak’ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi. 1 Eylül Caddesinden 15 Temmuz Şehitleri Meydanına kadar süren yürüyüşe Vali Ergün, eşi Hülya Ergün, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

“Kadına şiddeti önleme konusunda eğitimde çok iyiyiz”

Yürüyüş sonrası kadına şiddeti önleme konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, “Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bu konuda devletimiz son yıllarda kurumsal adımlar attı. Yeni yasalar çıkardı. Kadına karşı şiddeti önlemek için bir ulusal eylem planı hazırlandı. Bizde şu anda 2022 – 2022 dönemi planını uyguluyoruz. Buna paralele olarak bizde il genelinde çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmamızın ana mottosu ‘Kadına el Kal – ka – maz’ olarak belirlenmiştir. Uşak’ta bu konuda alt yapıyı oluşturma, farkındalık oluşturma çalışmalara başladık. Bu etkinliğimizde farkındalı oluşturmak amaçlı düzenlendi.

Uşak’ta, adliye, belediye, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Diğer kurum ve STK’lardan aldığımız rakamlar ve görüşler konusunda geniş çerçeveli değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Kadına şiddeti önleme konusunda nerde olduğumuzu sorguluyoruz. Bu konuda size Uşak ile ilgili bazı rakamlar vermek istiyorum” dedi.

Kadına şiddeti önleme konusunda hayata geçirilen KADES programının verilerine değinen Vali Ergün, “Uşak’ta KADES uygulamasını indiren kadın sayısı yaklaşık 10 bin kişi civarında. Kullanan kadın sayısı da 2 bin kadar. Bence 10 bin rakamı düşük. Aslında bu programı sokakta yürürken birileri sizi rahatsız ettiği takdirde kullanabilirsiniz. Uşak’ta az da olsa şiddet vakalarında artış var. Eğitimde çok iyiyiz. Bize 20 bin kişiye ulaşma hedefi gösterildi. Biz bu konuda 48 bin kişiye ulaştık. Broşür dağıtımı ve farkındalık çalışmalarında gayet iyiyiz. Ancak almamız gereken daha çok yol var diye düşünüyorum.

Uşak’ta 2020 ve 2021 yıllarına göre kadına şiddet olaylarında hafif bir artış var. Ama bu daha çok adliyeye yansıyan aile içi tartışmalar şeklinde. Örneğin iki kız kardeş kavga edip birbirine şiddet uygulamışsa bu da kadına şiddet suçları dahilinde değerlendiriliyor. Bir de ilimizde kadına karşı uygulanan 600 civarında psikolojik şiddet var. Bunları farkındalık ve eğitimle hep birlikte aşabiliriz. Eğitim çalışması yaptığımız eğitimli ailelerde bu konuda bilinç oluştuğunu ve kadına karşı şiddetin ortadan kalktığını memnuniyetle görüyoruz. Öncelikle aile yapısını korumalıyız. Aile yapısı korunduğu takdirde kadına şiddet de ortadan kalkacaktır. Uşaklılar kadına şiddet uygulama konusunda çok duyarlı. Uşak, kadına değer verdiğini gösteren bir il. Bu konuda tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Kadın ve erkek bir almanın yarısı gibidir. Kadına fiziksel ayırım dışında bir ayırım yapmamıza gerek yok. Gerçekten kadına el kalkamaz. Erkeğin yaptığı her işi kadında yapar” diye konuştu.

Farkındalık etkinlikler, turuncu balonların havaya salınmasıyla son buldu.