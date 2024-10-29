Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101.yıl dönümü dolayısıyla Uşak’ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kutlama etkinlikleri düzenlendi. Törene Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Garnizon Komutanı İkm. Komando Albay Murat Erişen Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve siyasi parti il başkanları katıldı. Tören, Vali Aktaş’ın Valilik girişinde protokol üyelerinin kutlama tebriklerini kabul etmesiyle başladı. Tebrik kabulünün ardından tören protokol üyelerine tören alanına geçti. İstiklal Marşı ve Saygı duruşuyla başlayan tören, daha sonra şiirler okundu.

Törende konuşma yapan Uşak Valisi Naci Aktaş “19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan Millî Mücadelemizin Büyük Zaferle taçlanmasının ardından, Büyük Önder’in, “Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecan ile kutluyoruz. Bugün, yalnızca bir bayramı değil; bir milletin yeniden doğuşunu, umudun ve azmin zaferini kutlamak üzere bir aradayız. İnsanlık tarihi, bir milletin sarsılmaz ortak iradesiyle kendi kaderini kendi eliyle ve kanıyla yazdığına nâdir şahit olmuştur. Bu anlamda Cumhuriyet, Milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adıdır, İstiklal mücadelemizin bize bıraktığı en önemli miraslardan birisidir. Irk, dil, din ve cemiyet farkı gözetmeksizin idare edilenlerle idare edenleri demokrasi çizgisinde buluşturan Devlet yapısıdır. Bugün, her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gereken Cumhuriyet; eşitlik, özgürlük, demokrasi ve çağdaşlık ilkelerini kapsamaktadır.” dedi.

Vali Aktaş’ın, konuşmasının ardından tören çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öte yandan 101 kişiyle halk oyunlarını oynanırken, tören resmigeçitle son buldu.