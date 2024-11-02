İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen, Türk Düğümlü Halılar Atlası ve Motiflerinin Hikayeleri projesi semineri Uşak’ta gerçekleştirildi.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el dokuma düğümlü halıların kültür içinde korunması, yaşatılması ve bu zengin kültürel birikimin gelecek nesillere aktarılması amaçlandığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ‘Türk Düğümlü Halılar Atlası ve Motiflerin Hikayeleri’ projesi kapsamında Uşak’ta seminer düzenlendi. Uşak Müzesi konferans salonunda gerçekleşen seminere Uşak Vali Yardımcısı Önder Can, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Uşak İletişim Derneği Başkanı Utku Demiröz, "Kaybolmaya yüz tutan geleneksel el dokuma el düğümlü halılarımızın kültürümüzün korunarak yaşatılması ve zengin kültürel birikimin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Küreselleşen dünyada, yerel kültürlerin korunarak yaşatılması ve evrensel kültürle buluşturulması büyük öneme sahiptir. Tarih boyunca köklü bir mirasa sahip olan Türk El Düğümlü Halı Kültürü, son yıllarda geleneksel değerlerini hızla kaybetmekte ve çeşitli nedenlerle modernize edilerek aslından uzaklaşmaktadır. Proje ile öncelikle tarihte Avrupa saraylarını süsleyen Uşak el dokuma halılarının ve Türklere özgü olan el düğümü tekniklerinin dünyanın birçok bölgesindeki halı kültürümüzün ve desenlere ait öykülerin araştırılarak verilerin tek bir kaynakta toplanmasıdır" dedi.

Açılış konuşmasının ardından geçmişten günümüze Türk düğümlü halıların tarihsel önemini Tarih Profesörü Prof. Dr. Muhittin Tuş, çalışmaları hakkında bilgi veren Sanat Tarihçisi Dokuyan Eller Halı Kilim Evi Sorumlusu Mesut Kaya, Halı ve kilim motifleri hakkında bilgileri Osman Ünal, Uşak’ta halı sektörün mevcut durumu ve ulusal, uluslararası satış süreçleri hakkında Sümeyra Günay ve Türk düğümlü halıların koleksiyonerler ve ekspertizler nezdindeki önemini ise Umut İbrahim Demiröz tarafından söyleyişi gerçekleştirildi.

Seminer söyleyişlerin ardından serginin gezilmesiyle son buldu.