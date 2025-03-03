Uşak’ta traktörün parçalarını sökerek çalan hırsızlar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Uşak merkeze bağlı Muharremşah mahallesinde traktörün parçaların çalındığı fark eden traktör sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Tim (JASAT ) ekiplerince yapılan kamera analiz, araştırmaları ve teknik takipler sonucunda 4 şüphelinin traktörde bulunan metal parçalarını sökerek çaldıklarını tespit etti. Ekiplerce 4 şüpheli çalınan malzemelerle saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çalınan metal parçalar sahibine ekiplerce teslim edildi.