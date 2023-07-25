Uşak’ta tek toplu taşıma aracı olan halk otobüsleri, talep ettikleri zammı alamadan yeniden zam talebinde bulundular.

Uşak’ta toplu taşıma yapan 197 halk otobüsü sahibi, 5 TL olan öğrenci ücretini 7,5 TL 7,5 TL olan normal yolcu ücretini 10 TL olarak güncelleme talebinde bulundular. Talepleri Uşak Belediye Meclisi Temmuz ayı oturumunda görüşüldü. Ancak, talepleri sonuçlanmadan bu kez de öğrenci ücretlerinin 10 TL, normal yolcu taşıma ücretinin 12,5 TL olması için yeniden zam talebinde bulundular.

Uşak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, ilk zam talebinden sonra akaryakıt ürünleri ÖTV’si başta olmak üzere sürekli zam geldiği için zam taleplerini güncellemek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Korkmaz; “Tolu taşıma yapan esnaf üyelerimiz adına Uşak Belediyesi’ne 5 TL olan öğrenci taşıma ücretinin 7,5 TL olması ve 7,5 TL olan normal yolcu ücretinin 10 TL olması yönünde başvuruda bulunmuştuk. Ama daha bize zam verilmeden akaryakıta oldukça yüksek miktarda bir ÖTV zammı yapılmış ve akaryakıt ücretlerine de durmadan zam geliyor.

Toplu taşımacı esnaf arkadaşlarımız da bana talep ettiğimiz zammın yetmeyeceğini ve güncellenmesi gerektiğini söylediler. Bizde zam talebini; öğrenci 10 TL, normal 12,5 TL olarak güncellenmesi talebinde bulundum.

Toplu taşımacı esnafımız zam almadan her şeye zam geliyor. Artık benimde zam istemeye yüzüm kalmadı. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Aslında hesap yaptığımızda öğrenci 10, sivil 15 TL olması gerekiyor. Ama vatandaşı da düşünmemiz gerekir.

Bir kişi hastaneye gitmek için 15 TL harcayacak. 2 kişi binse 30 TL. Yanlarında çoluk çocuk da varsa yandı. Bunun bir de geri dönüşü var. Vatandaş otobüse nasıl binecek?” dedi.

“Ücretsiz taşımaların üzerini belediye tamamlasın”

Uşak’ta toplu taşıma yapan 197 aracın; engelli, 65 yaş üstü, şehit yakını, gazi, jandarma ve polis gibi değişik 9 ayrı başlıkta toplanan insanları taşıdığını hatırlatan Korkmaz; “Hükümet araç başına 2700 TL ödüyor. Bu ücreti bir hafta 10 gün içerisinde tamamlıyoruz. Bu yeterli değil. Birçok kentte üzerini belediyeler tamamlıyor. Örneğin Kütahya’da da kartlı sistem kullanılıyor. Belediye Başkanı Sayın Âlim Işık, ücretsiz binen kaç kişi varsa devletin verdiği 2700 TL’nin üzerini tamamlıyor. Ne vatandaş mağdur oluyor ne de toplu taşımacı mağdur oluyor.

Uşak Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakın’ın vaatleri arasında toplu taşımalarda akıllı kart uygulaması vardı. Seçileli 4 yıl oldu. Ancak şimdi gerçekleştirebiliyor. Sayın Çakın, 8 Ağustos’ta kartlı sistem için ihale yapılacağını, ihalenin mal alımı olacağını ve belediye olarak kartlı sistemi kendilerinin yapacağını bana söyledi.

Kartlı sisteme geçerse bizim açımızdan ne olacağı muamma. Kartlı sistem geçtiğinde belediye bizden ıskonto isteyecek. O zaman biz yine zam isteyeceğiz.

Zam zam da vatandaşa nereye kadar dayanacak? İki tarafa da bakıyorum. Esnaf kan ağlıyor. Benden sefer sayısını azaltmamızı istiyor. Yarım saate bir saate bir sefere çıkarak tasarruf yapmak istiyor. Para kazanmayacak olduktan sonra bu sisteminde bir anlamı yok. Geçen yıl 10 TL olan mazot, lastik, yedek parça her şey aldı başını gidiyor.

Şoför esnafı olarak bu işin içinden nasıl çıkarız?” ben de bilemiyorum” dedi.