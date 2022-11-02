Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. ve 3. dönem öğrencilerinin ‘Beyaz Önlük Giyme’ töreni geniş bir katılımla gerçekleşti.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. ve 3. dönem öğrencilerinin ‘Beyaz Önlük Giyme’ töreni geniş bir katılımla gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan törene, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Taş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Mert, Uşak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sema Can, Tıp Fakültesi öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Savaş, “Geçen 2 yıl yoğun olarak yaşadığımız Pandemi koşulları nedeniyle zamanında gerçekleştirilemeyen, 2 ve 3. Dönem öğrencilerimiz için düzenlediğimiz Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Törenimize hoş geldiniz. Tıp Fakültesi Akademik kadromuz, özgüvenleri yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenmeye ve araştırmaya yatkın, sorumluluğu üstlenen, sürdüren ve bunun mutluluğunu yaşayan genç hekimler yetiştirme gayreti içinde çalışmalarına devam etmektedirler. Hekimlik, devleti ve milleti ayakta tutan sağlık sisteminin en önemli unsurlardan biridir. Sevgili öğrenciler; yitirildiğinde telafisi olmayan, en önemli şeyini, ’canını’, size emanet etmiş olan hastalarla karşı karşıya geleceksiniz. Bu nedenle sevgili gençler, büyük emekler vererek geldiğiniz tıp fakültesinde, edineceğiniz bilgi ve becerileri paylaşın, insancıl, fedakâr ve her zaman öğrenmeye açık olun, çünkü günümüzde tıp bilimi, baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye vasiyetinde ifade ettiği “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözü gibi, insanı yaşatacak sizlerin gerçekten çok donanımlı olması için daha fazla çalışması gerekiyor. Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek hekimlik mesleğine ilk adımınızı atıyorsunuz. Başarıya giden yolda önce düşlerinizi harekete geçirerek hedeflerinizi belirleyin. Bu doğrultuda çok çalıştığınızda başarı mutlaka gelecektir. Sevgili hekim adayları, giydiğiniz beyaz önlüğün kıymetini biliniz ve yapacağınız yemine sadık kalınız. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Yeni Nesil Tıp Eğitiminde Öncü Olacağız

Dekan Prof. Dr. Tufan Mert Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinin gelişimi ile ilgili bilgi verdiği konuşmasında “Bugün burada pandemi dolayısıyla iki senedir gerçekleştiremediğimiz Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Törenimizi dönem 2 ve dönem 3 öğrencilerimiz için gerçekleştiriyoruz. Yeni Nesil Tıp Fakültesi sloganıyla ülkemizin en iyi tıp fakültelerinden biri olmak ve toplumumuza en kaliteli sağlık hizmetini vermek için çalışıyoruz. Sevgili öğrencilerimiz; bilgisizliğin ve hatanın insan yaşamına mal olabileceği bir mesleğin öğrencileri olarak, çok çalışmanız ve bu çalışma temposunu yaşamınız boyunca sürdürmeniz gerekir. Yunus Emre’nin de dediği gibi ‘Kader, gayrete aşıktır.’ Birazdan giyeceğiniz beyaz önlük, dürüstlüğün, ahlaklı olmanın, saflığın, asaletin, aydınlığın, bilgeliğin ve alçak gönüllüğün sembolüdür. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm insanlığa hizmet etmenin sembolüdür. Giyeceğiniz beyaz önlükleri hayatınız boyunca gururla ve kıvançla taşıyacağınıza bunun için elinizden gelen her şeyi yapacağınıza inancımız tamdır. Ayrıca edeceğiniz yemin, hekimlik mesleğinin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını kabul ettiğinizin bir beyanıdır. Bu yemininizi unutmayınız. Başta bizleri her zaman destekleyen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere törene katılan konuklarımıza, töreninin düzenlenmesinde emeği geçenlere, hocalarımıza ve ailelere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi Fadime Beyza Gençay tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Müzik dinletisinin ardından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi. Öğrencilerin Dr. Öğretim Üyesi Öznur Öner eşliğinde ‘Beyaz Önlük Yemini”ni okumalarının ardından tören fuaye alanındaki resepsiyon ile son buldu.