Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş şartı aranmayacağını ve 2 milyon 500 bin kişinin emekli olabileceğini açıklamasının ardından SGK Uşak İl Müdürlüğü binasında iki gündür metrelerce kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş şartı aranmayacağını ve 2 milyon 500 bin kişinin emekli olabileceğini açıklamasının ardından SGK Uşak İl Müdürlüğü binasında iki gündür metrelerce kuyruklar oluştu.

Yılbaşı öncesi SGK primleri yükselmeden askerlik, doğum borçlarını ödemek ve emekli olmak isteyen vatandaşlar, SGK Uşak Müdürlüğü binasında gece yarısından itibaren kuyruk oluşturdu.

EYT’de yaş sınırı olmamasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Uşaklı vatandaşlar, yeni yıl öncesi artması beklenen SGK prim borçlarından etkilenmemek için SGK Müdürlüğüne koştu. Yoğunluk nedeni ile zaman zaman sistemde duraklamalar yaşansa da Uşak’ta işlemlerin hızlı bir şekilde yapıldığı öğrenildi. Ayrıca SGK Uşak Müdürlüğü’nün vatandaşların taleplerine cevap verebilmek adına 31 Aralık Cumartesi günü de mesaiye devam edeceği öğrenildi.