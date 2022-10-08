Uşak’ta istihdam ile ilgili genel konuların, potansiyel sorunların ve alınabilecek önlemlerin görüşüldüğü İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 4. toplantısı Vali Dr. Turan Ergün’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Ergün, son bir yılda özel sektörde çalışan işçi sayısının 548 kişi arttığını söyledi.

Uşak’ta istihdam ile ilgili genel konuların, potansiyel sorunların ve alınabilecek önlemlerin görüşüldüğü İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 4. toplantısı Vali Dr. Turan Ergün’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Ergün, son bir yılda özel sektörde çalışan işçi sayısının 548 kişi arttığını söyledi.

Uşak Tekstil OSB Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak’ta özel sektörde çalışan işçi sayısının 77 bin 490 kişi olduğunu, geçen yıl bu rakamın 76 bin 942 kişi olduğunu, son bir yılda özel sektörde çalışan işçi sayısının 548 kişi arttığını söyledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ergün, “Bu toplantımızın amacı ilimizin istihdam sorunlarını tespit etmek, aynı zamanda istihdama yönelik eğitim çalışmalarının sorunlarını tespit etmek, gerekli önlemleri almak ve uygun politikalar üretmektir. Hepimizin bildiği gibi İşsizlik sorunu pandemi dönemi ve Ukrayna -Rusya savaşından sonra artarak dünyanın sorunu haline geldi. Yaşamını sürdürebilmek için bir insanın iş sahibi olması dünyada insan hakkı olarak görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi de iş gücü üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu kurulda istihdamı araştırmak için neler yapacağız. İşveren ve iş arayanları ortak paydada buluşturmak istiyoruz. Uşak’ta istihdam ile ilgili bazı rakamalar göz atarsak; 4A dediğimiz özel sektörde çalışan işçi sayısı 2021 Eylül ayı itibarı ile 76 bin 942’dir. 2022 Ağustos ayı itabıyla çalışan sayısı 77 bin 490 oldu. 2021 Eylül ayı sonunda işe giren sayısı 7 bin 997, 2022 Ağustos ayı itibarıyla 7 bin 570 kişi oldu. Yani bir önceki yıla göre işe giren sayısında bir önceki yıla göre 400 insan azalma olmuş. İşten ayrılan insan sayısına baktığımızda 2021 yılında işten çıkan işçi sayısı 7 bin 209, 2022 yılının Ağustos ayı sonunda işten çıkan işçi sayısı da 7 bin 641 oldu. Yani toplamda işten çıkan sayısı 400 civarında aylık bazda işten çıkan sayısı 400 kişi artmış görünüyor” şeklinde konuştu.

Uşak’taki işletmelerin büyüklüğü hakkında da bilgi veren Turan, ”İşletmelerin büyüklüklerini kıyasladığımızda kayıtlı 2 bin 486 işyeri sayımız var. Bunlardan bin 782’si 1 ile 9 işçi arasında işçi çalıştıran küçük ölçekli işletmeler olduğunu görüyoruz.

10 ile 50 arasında işçi çalıştıran 564 işletmemiz var. 50 ile 100 arasında 68, 100 ile 300 arasında 48, 250 ile 500 arasında 11, 500 üzerinde işçi çalıştıran işletme sayımızsa 13’tür.

2022 yılının ilk 9 ayında özel sektördeki 9 bin 418 kişilik açık iş ilanına 7 bin 164 kişinin işe yerleştirilmesi gerçekleşmiştir.

Mesleki eğitimde 5 bin 001 öğrencimizi mesleki eğitim Teknik Anadolu Liselerine devam ediyor. 4 adet de bağımsız mesleki eğitim merkezi var. Yine mesleki ve teknik Anadolu Meslek Liseleri bünyesinde 10 adet mesleki eğitim kurumu bulunuyor.

Uşak ilinde mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenci sayımız 3258 öğrencidir. Milli Eğitim Bakanlığının tespit ettiği Türkiye ortalamasının üzerindeyiz” ifadesini kullandı.

Vali Ergün’ün açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.