Uşak’ta otomobille çarpışan cipin elektrik panosuna çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, D.B. (64) yönetimindeki 34 GOB 565 plakalı Nissan Qashqai marka cip, Durak Mahallesi Ergenekon Caddesi’nde aynı istikamette ilerleyen S.G. (22) idaresindeki 43 PE 218 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik panosuna çarpan cip devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince cip sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralanan cip sürücüsü ve araçta bulunan Y.O. (54), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.