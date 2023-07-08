Uşak Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 07 Temmuz-31 Ekim 2023 tarihleri arasında kısıtlandığını duyurdu.

Uşak’ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı ormanlık alanda girişler yasaklandı. Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce belirlenmiş ve mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmuş olan ve bu karar ekinde yer alan orman parkları (mesireyerleri) ve mangal, semaver yakılabilecek tabiat parklarının dışında, ormanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca yapılan açıklamada; kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceğiyle birlikte ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandığı belirtildi.