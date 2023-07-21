UŞAK (İHA) – Uşak’ta orman yangınlarına karşı temizleme ve denetleme çalışması gerçekleşti.

Uşak’ta havaların aşırı ısınması nedeniyle Jandarma Komando Timi, Jandarma HAYDİ Timi, AFAD, Jandarma Trafik Timi, ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Karaağaç Mahallesinde bulunan Yeşilkaraağaç piknik ve mesire alanında denetim ve kontrollerde bulundu. Hava destekli denetimler sırasında vatandaşları orman yangınları konusunda uyararak farkındalık oluşturan ekipler, mesire alanı içeresinde bulunan yangına sebep olabilecek cam parçaları gibi çöpleri de toparladı.