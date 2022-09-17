Uşak Valisi Turan Ergün, Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu önünde “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” mottosuyla düzenlenen “Önce Yaya” farkındalık etkinliğine katıldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu önünde “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” mottosuyla düzenlenen “Önce Yaya” farkındalık etkinliğine katıldı.

Halit Ziya Ortaokulu önünde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu Müdür ve öğretmenleri, emniyet mensupları ile öğrenciler katılım sağladı. Öğrencilerin trafikte güvenli bir şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için, sürücülerin yaya önceliğine gösterdikleri hassasiyeti en üst noktaya taşımak amacıyla düzenlenen Önce Yaya etkinliğinde Vali Ergün öğrencilerle birlikte okul önündeki yaya geçidinden geçti.

Programda açıklamalarda da bulunan Uşak Valisi Turan Ergün, “Geçtiğimiz pazartesi günü eğitim-öğretim döneminin başlaması ile ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de trafik yoğunluğunda bir artış söz konusudur. Muhtemel trafik kazalarının önüne geçmek için her zaman trafik kurallarına uymamız gerekmektedir. Ancak, çocuklarımızın her gün sabah akşam okullarına gidip geldiği eğitim-öğretim dönemlerinde trafikteki hassasiyetimizi en üst seviyelere çıkarmak zorundayız. Tüm sürücülerimizin trafikte seyrederken özellikle de okul önlerinde dikkatli davranacaklarına ve yayalara öncelik vereceğine inancımız tamdır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın da mümkünse trafik lambaları olan kavşakları, değilse yaya geçitlerini tercih etmeleri ve karşıdan karşıya geçerken dikkatli olmaları gerekmektedir. Kazasız, sorunsuz bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Dr. Turan Ergün, etkinlik sonrasında Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.