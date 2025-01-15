Uşak’ta İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel’inde katılımıyla Uşak Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda Okulumda Sağlıklı Besleniyorum projesi meyve şenliği etkinliği yapıldı.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot okul olarak seçilen Uşak Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum” Projesi etkinliklerine katıldı. Sağlıklı beslenme kültürünün benimsenmesi, öğrencilerin fiziksel aktivitelere teşvik edilmesi ve okul ortamlarında bu imkanların iyileştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, sabah sporu ile başladı. Program kapsamında organik limonata, doğal meyveli süt ve mevsim meyvelerinin hazırlanması için atölyeler gerçekleştirildi. Öğrenciler, doğal ürünler kullanarak sağlıklı ve lezzetli tatları deneyimleme fırsatı bulurken, eğlenceli bir öğrenme süreci yaşadı.

Öte yandan etkinliğin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel okula yeni atanan öğretmenlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerinde bulundu.