Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü il genelinde eğitim gören okul öncesi öğrencileri için haftada 5 gün "ücretsiz yemek" uygulaması için hazırlıkların tamamlandığını ve 6 Şubat Pazartesi günü yemek dağıtımına başlanacağını duyurdu.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü il genelinde eğitim gören okul öncesi öğrencileri için haftada 5 gün "ücretsiz yemek" uygulaması için hazırlıkların tamamlandığını ve 6 Şubat Pazartesi günü yemek dağıtımına başlanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm Türkiye’de okul öncesi eğitim gören 5 milyon öğrenciye kademeli olarak bir öğün ücretsiz yemek vermeye başlayacak. Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü de il genelinde okul öncesi eğitim gören 7 bini aşkın öğrenciye Pazartesi gününden itibaren yemek vermeye başlıyor. Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre; Millî Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek uygulaması kapsamında; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü de merkez ve 5 ilçede hazırlık çalışmalarını tamamlandı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın politikaları ve sağladığı imkânlar doğrultusunda okul öncesi öğrencilere yemek hizmetinin ulaştırılması için hazırlıkları tamamlandı.

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Müdürlükten yapılan duyuruda; “Milli Eğitim Bakanlığı’nın çok sayıda sosyal politikayla eğitime erişimi güçlendirme çalışmaları doğrultusunda öğrencilere verilen ücretsiz yemek hizmetinin kapsamı her geçen gün artırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda; 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlayacağı 6 Şubat tarihi itibarıyla, okul öncesi eğitime devam eden öğrenciler öncelikli olmak üzere ülke genelinde kademeli bir şekilde 5 milyon öğrenci günde bir öğün ücretsiz beslenme hizmetinden faydalanmaya başlayacak. Uşak’ta da Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikaları ve sağladığı imkânlar doğrultusunda; 6 Şubat Pazartesi günü itibariyle okul öncesi eğitime devam eden öğrenciler başta olmak üzere ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlanacaktır” ifadelerine yer verildi.