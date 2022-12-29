Uşak’ta “Kütüphanesiz okul kalmayacak” projesi çerçevesinde kurulan 68 kütüphane ile birlikte kentte kütüphanesiz okul kalmazken geçtiğimiz sene öğrenci başına düşen kitap sayısı da 2.76’dan 7.11’e yükseldi.

Uşak’ta “Kütüphanesiz okul kalmayacak” projesi çerçevesinde kurulan 68 kütüphane ile birlikte kentte kütüphanesiz okul kalmazken geçtiğimiz sene öğrenci başına düşen kitap sayısı da 2.76’dan 7.11’e yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Kütüphanesiz okul kalmayacak” projesiyle birlikte Uşak’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü de harekete geçti. Yoğun bir şekilde çalışan ekipler, meslek liselerinin atölyelerine kurulan 68 kütüphane ile birlikte amacına ulaştı ve kentte kütüphanesiz okul kalmadı. Bununla birlikte çalışmalar dahilinde geçtiğimiz sene 174 bin kitap ile öğrenci başına düşen kitap sayısı 2.76 olurken çalışmalar sonucunda 2022 senesinde kitap sayısı 434 bine ulaşırken öğrenci başına düşen kitap sayısı ise 7.11 oldu.

Kentte yapılan çalışmaların öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları düşünen, araştıran, üretebilen, kendini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmek için 2023’te de kütüphanelerde kitap sayısını artırmaya yönelik çalışmaların yapılacağı öğrenildi.