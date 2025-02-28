Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilgiler Proje Okulu’nda gerçekleştirilen toplantıya Uşak Valisi Naci Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Emir, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul güvenliğine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından konuşan Vali Aktaş "İlimizin genel başarısı ölçek illere göre kıyasladığımızda oldukça iyi. Bu; okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve veli gayretidir. Bundan dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz. Ben Valiyim ama aynı zamanda bir de veliyim. Başarı hepimizin başarısıdır. Başarısızlık ise hepimizin başarısızlığıdır ve bunda en önemli sorumluluk bizlerdedir. İlimizdeki bütün kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, okullarımız, öğretmen ve idarecilerimiz, velilerimiz hep beraber hareket ederek okullarımızın güvenliği ve başarılı bir eğitim- öğretim yılı için koordineli bir çalışma içerisinde olmalıyız. Hedefimiz en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın her yönüyle sağlıklı, ahlaklı, bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleridir" dedi.

Toplantı katılımcıların görüş ve taleplerinin alınmasıyla sona erdi.