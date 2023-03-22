Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği Nevruz Bayramı etkinlikleri, renkli görüntülerle gerçekleşti.

Uşak’ta Nevruz Bayramı, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün çeşitli etkinlikleriyle gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Kutlamaların açılış konuşmasını yapan Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, “Toplumlarda barış, kardeşlik, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin hakim olmasında ortak kültürel değerlerin önemi büyüktür. İşte baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı da paylaşımcı ve bütünleştirici niteliğiyle engin Türk coğrafyasında yaşayan tüm topluluklar tarafından binlerce yıldır büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır” dedi.

Nevruz Bayramı’nın, geçmişten günümüze; birlik, beraberlik ve kardeşliğin hep beraber omuz omuza, yaşanmasına vesile olan, özel bir kaynaşma günü olduğuna işaret eden Ceylan, “Geçmişle gelecek arasında köprüler kuran, sevgi ve hoşgörü ortamında milletleri birbirine yakınlaştıran, birliğimizi güçlendiren ve kültürel zenginliklerimizi koruyan bu gibi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, bizlerin görevleri arasındadır. Yüzyıllardır yakılan nevruz ateşiyle baharın gelişi kutlanırken; bu kutlamaların dostluğa, mutluluğa, bolluğa, sevgiye ve paylaşıma vesile olmasını temenni ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Burada düzenlenen etkinlikler sonrasında program 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda diş buğdayı ikramı, fidan dağıtımı ve demir dövme etkinlikleri yapılarak Nevruz Bayramı vatandaşlarla kutlandı. Kutlamalara; Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, Uşak belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Uşak Üniversitesi rektör vekili Prof. Dr. Kenan Taş, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.