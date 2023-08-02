Uşak’ta müstakil ev ve deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Merkeze bağlı İlyaslı köyünde bulunan Z.A’ya ait müstakil evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin yanında bulunan depodaki saman balyalarına ve motosiklete sıçradı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, içeride bulunan 170 saman balyası ve motosiklet kullanılmaz hale geldi.