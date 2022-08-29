Uşak’ta düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun “Zafer Yolu 100.Yıl Son Söz” gösterisini yüzlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ile izledi.

Uşak’ta düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu’nun “Zafer Yolu 100.Yıl Son Söz” gösterisini yüzlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ile izledi.

Uşak’ta Milli Mücadele’nin 100.Yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler sürüyor. Bu çerçevede düzenlenen etkinliklerde Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Ata Park Meydanı’nda sahne aldı. Milli Mücadele’de yaşanılan duygu dolu anları yaşatan gösteriyi yüzlerce vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla izledi. Bu duygu dolu anlarda vatandaşlara Vali Turan Ergün, Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın eşlik etti.