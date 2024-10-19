Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Köylerde Halk Sağlığı Günleri’ kapsamında merkeze bağlı Kılcan köyünde devam ediyor.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğünce Köylerde Halk Sağlığı günleri kapsamında, Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor, diş hekimi, ebe, hemşire, diyetisyen ve psikolog tarafından merkeze bağlı Kılcan köyünde koruyucu sağlık hizmetleri doğrultunda bilgilendirmeler yapıldı. Köylerde Halk Sağlığı günleri kapsamında vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri, kalın bağırsak kanseri taraması ve rahim ağzı kanseri taraması yapıldı.

Öte yandan vatandaşların ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılarak yönlendirmeler yapıldı.