Uşak’ta kaybolan 72 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Uşak’ta kaybolan 72 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Karahallı ilçesi Buğdaylı Mahallesi’nde ikamet Eden Ali Kılınç (72), cuma günü sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Kılınç’ın yakınlarının jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulunması sonrasında yaşlı adam için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, epilepsi rahatsızlığı olan yaşlı adamın cansız bedenine bugün ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Kılınç’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.