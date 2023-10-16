Uşak’ta Kayaağıl Termal Tesisleri açılışından önce Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tesis hakkında bilgiler verdi.

Uşak Merkeze bağlı Kayaağıl köyünde bulunan Kayaağıl Termal Tesisleri açılış gününden bir gün önce Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın gazetecileri tesisi beraber gezerek bilgiler verdi. Başkan Çakın tesisin yenilenme çalışması sonrası 17 Ekim 2023 tarihinde hizmete gireceğini belirtti. Tesisi gezdikten sonra açıklaması yapan Başkan Çakın, “Uşak için termal jeotermal kaynaklarının olması çok büyük bir imkân. Bu imkânların değerlendirilmesi yönelik önceki dönemlerde başlatılmış olan çalışmalardan içinde bulunduğumuz alan Uşak Belediyesine ait Uşaklı vatandaşlar ve Uşağa gelen vatandaşlarımız için konaklamak için apartlar, vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere termal havuzların ve aquapark olan bu tesisleri inşa etti. Termal tesislerin suların çok kohezif olmasından öncelikli sebep ve bazen de gerekli bakımların doğru zamanda yapılmamasından kaynaklanan nedenlerle bu tesisler diğer bazı tesislere göre daha fazla aşınabiliyorlar. Bizlerde kapsamlı bir yenileme çalışması yaparak, 17 Ekim 2023 tarihinde vatandaşlarımız tesislerimizi tekrardan kullanmaya başlayacaklar. Uşağın jeotermal potansiyeli buradaki tesisten ibaret değil. Bizim su kaynaklarımızın sıcaklık derecesi ve içerisindeki bulunan mineraller, kimyasallar dikkate alınarak farklı sektörlerde ve amaçlarla kullanılması mümkün. Sıcaklığı itibariyle Uşak’taki jeotermaller kaynakların enerji üretmesi mümkün gözükmüyor. Fakat turizm, seracılık ve konut ısıtma gibi farklı amaçlarla jeotermal kaynaklarımızı kullanmak mümkün. Bu tesiste turizm amaçlı yatırımlardan bir tanesi. Kamu bu yatırımın haricinde özel sektöründe bu termal kaynaklardan yararlanarak Uşak’ta özellikle turizm ve konaklama ihtiyacın karşılanması için termal otel yatırımları yapılması da bu kaynaklarla mümkündü” dedi.

Yerel seçimlerin yaklaştığını ifade eden Başkan Çakın sözlerine “Biz bugüne kadar görev süremiz içerisinde vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözlerin ne kadarını gerçekleştirdiğimiz, vatandaşlarımıza ne kadar hizmet ettiğimizin muhasebesini sadece bugün değil göreve başladığımız günden beri yapıyoruz. Elbette ki eksik kaldığımız, geç kaldığımız yerler var. Geç kaldığımız zaman vatandaşlarımız haklı olarak sitemlerini dile getireceklerdir. Ama biz iyi niyetle çalışıyoruz. Zaman zaman iftiralara, zaman zaman yalanlara maruz kalsak da, biz bunlara hiçbir zaman kulak asmıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Göreve geldiği günden beri projelerini anlatan Başkan Çakın, sunumların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.