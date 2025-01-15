Uşak’ta kantin çalışanlarına Özel Hijyen Yönetmeliği kapsamında Gıda Hijyeni Eğitimi verildi

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce koordine edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğince kantin çalışanlarına Gıda Hijyeni Eğitimi verildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki yemekhane, kantin vb. okul kantinlerine dair Özel Hijyen Yönetmeliği kapsamında gıda hijyeni, gıda güvenliği ve gıda yangınları ile ilgili eğitim verildi. Uşak Gençlik Merkezi konferans salonunda gerçekleşen eğitim 2 gün sürdü.

Öte yandan eğitim Gıda Yüksek Mühendisi Özge Yoldaş tarafından verilerek, yapılan eğitimle okullardaki zararlı gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmesi hedeflendi.