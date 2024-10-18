Uşak Belediyesi ekipleri hasar gören ve bozulan kaldırımları tamir ediyor.

Bizim sevdamız Uşak slagonuyla Uşak’ı vatandaşlar için daha konforlu hale getirmek için çabalayan Uşak Belediyesi kaldırımları daha konforlu hale getiriyor. Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il genelinde hasar görmüş ve bozulan kaldırım taşları düzeltilip onarılıyorlar.

Öte yandan Uşak Belediyesi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda; “Haftanın her günü, günün her saati Uşak’ımız için çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, hasar gören ve bozulan çözümlerimizi tamir ediyor.” ifadeleri kullanıldı.