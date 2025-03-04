Uşak’ta İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı Vali Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında yapıldı.

Özmerkez İl Genel Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Aktaş’ın yanı sıra Belediye Başkanı Özkan Yalım, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Kemal Can, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İlçe Belediye Başkanları, Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda 7827 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5199 sayılı "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği" kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi.

Ayrıca sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu ve bakımevlerinde güvenli bir şekilde barındırılması, insan ve çevre sağlığına ilişkin gerekli önlemlerin alınması, hayvan bakımevlerinin ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen kriterlere uyumlu hale getirilmesi ve tehlike arz eden hayvanlara yönelik mevcut faaliyetler görüşülen toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin tarafından 5199 Hayvanları Koruma Kanunu ve değişen yeni hükümlerinin uygulamaları hakkında sunum yapıldı.