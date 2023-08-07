Uşak Belediyesi tarafından Yeşil Karaağaç Mesire alanında ikincisi düzenlenen Gurbetçi Festivali renki görüntülerle sona erdi.

Uşak Belediyesi tarafından Yeşil Karaağaç Mesire alanında ikincisi düzenlenen ve 3 gün süren Gurbetçi Festivali Ekin Uzunlar konseriyle sona erdi. Konserde vatandaşlar ünlü sanatçı Ekin Uzunlar’ın sevilen parçalarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşattı. Öte yandan konser başlamadan önce Uşak Belediyesi Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 3. Ligi şampiyonluğu sahnede düzenlenen törenle kutlarken, Başkan Çakın Kadın Futbol Takımını tebrik ederek şampiyonluk kupasını teslim etti. Konser ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ekin Uzunlar’a hediyelerini taktim etti.