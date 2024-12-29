Uşak Valiliğince yapılan duyuruda, 30 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerine kadar motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Uşak Valiliğince yapılan duyuruda, “Meteorolojik verilere göre ilimizde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edecek olması ve devamında kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle 30 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir.” ifadeleri kullanıldı.