Uşak Belediyesinin Yeşil Karaağaç Mesire Alanı’nda düzenlemiş olduğu Gurbetçi Festivali’nin ikinci günü Hüseyin Kağıt konseriyle devam etti.

Uşak Belediyesinin Yeşil Karaağaç Mesire Alanı’nda düzenlemiş olduğu Gurbetçi Festivali’nin ikinci gününde sevilen sanatçı Hüseyin Kağıt sahne aldı. Konserinin ardında konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın kültür ve sanat etkinliklerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirten Çakın “Uşağımızı seviyoruz, Uşağımızı sevdiğimiz gibi Uşaklı ve yurt dışında yaşayan hemşerilerimizi çok seviyoruz. Onların bu yaz döneminde Uşak’ta geçirdikleri zamanı daha keyifli hale getirmek ve Uşaklı hemşerilerimizle daha fazla, özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın kaynaşması için bu festivali gerçekleştiriyoruz Uşak’ta kültür ve sanat etkinlikleri hiçbir zaman bitmeyecek her zaman daha güzelini daha iyisini yapmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz” dedi. Konuşmanın ardında Başkan Çakın sanatçıya hediyelerini taktim etti. Konser oyun havalarıyla devam etti.