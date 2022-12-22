Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye’nin 2021 nüfusunu 84 milyon 680 bin 273, Uşak’ın kini ise 373 bin 183 kişi olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye’nin 2021 nüfusunu 84 milyon 680 bin 273, Uşak’ın kini ise 373 bin 183 kişi olarak açıkladı.

TÜİK, 2021 yılına ait İl ve Cinsiyete Göre Nüfus, Yıllık Nüfus Artış Hızı ile Nüfus Yoğunluğu rakamlarını açıkladı. TUİK verilerine göre; 2020 yılında 369 bin 433 olan Uşak nüfusu 3 bin 750 kişi fazlalaşarak yüzde 1,02 artış gösterdi. Uşak’ta yaşayan erkek nüfus sayısı 185 bin 891 kişi olurken, kadın nüfus 187 bin 292 oldu. Buna göre Uşak’ın toplam nüfusunun yüzde 49,81’ni erkekler, yüzde 50,19’nu kadınlar oluşturdu. Yüzölçümü 5 bin 382 kilometrekare olan Uşak ilinde, kilometrekareye 69 insan düştü.

Uşak, en çok yabancının yaşadığı iller sıralamasında 68. sırada yer aldı. Göçmenler, Uşak’a daha çok daha önce gelip Uşak’ta ikamet eden akrabaları vasıtasıyla ya da evlilik yolu ile gelmek durumunda kalıyor.

Uşak’ta 2021 yılında yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı TUİK verilerine göre toplam 8 bin 471 kişi olarak açıklandı. Uşak’ta yaşayan göçmen sayısı, Uşak nüfusunun yüzde 2,5’unu oluşturdu. Uşak’ta ikamet eden yabancıların cinsiyete göre dağılımına gelince kadın sayısı 3 bin 793, erkek sayısı 4 bin 678 kişi olarak kayıtlara geçti.