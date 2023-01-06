Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve Uşak İl Milli Eğitim İş birliği ile hastanede tedavi gören ilkokul öğrencilerinin derslerinin kesintiye uğramaması için hastanede okul kuruldu.

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve Uşak İl Milli Eğitim İş birliği ile hastanede tedavi gören ilkokul öğrencilerinin derslerinin kesintiye uğramaması için hastanede okul kuruldu.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören çocukların eğitimlerinin kesintiye uğramaması ve çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile ‘Okulum Hastanemde’ projesi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir öğretmeni hastanede görevine başladı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Akdağ, hastane başhekimiyle birlikte hem tedavi olup hem de eğitim ve öğretimi devam eden çocukları ziyaret etti.

‘Okulum Hastanemde’ projesi, Türkiye’de şu anda çok az yerlerde ve büyük hastanelerde uygulanıyor. Uşak’ta hastanede 5 günden fazla tedavi görmesi gereken öğrencilerin çanta, defter, boyama kalemi gibi tüm ihtiyaçlarını Milli Eğitim Müdürlüğü karşılıyor. Öğrenci, evden sadece ders kitaplarını getiriyor.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen öğretmen, öğrencilerin öğretmenleri ile iletişime geçerek ders konuları konusunda mutabık kaldıktan sonra hastanede kurulan dersliklerde eğitime devam ediyor. Şu anda 5 öğrencinin hastanede hem eğitim hem de tedavi gördüğü öğrenildi.

Hastanede tedavi gören öğrencilerin velileri, “Okulum Hastanemde” projesinden çok memnun oldukların belirterek, “Çocuklarımız bu uygulama ile eğitimlerine kesintisiz devam edebiliyor. Bundan da önemlisi tedavi süresince hiç sıkılmıyor ve moralleri bozulmuyor. Sanki okuldaymışçasına rahat hareket ediyorlar. Bu ortamda tedavi süreci de hızlı oluyor” diye konuştu.