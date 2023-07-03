Uşak’ta İl Özel İdaresi ekiplerince kent genelinde süren ilaçlama işleri, kentin turizm yerlerinden olan Clandras’da devam etti.

Kent genelinde her alanda çalışmaları sürdüren Uşak İl Özel İdaresi ekipleri Uşak’ta Karahallı ilçesine bağlı köyler ve Clandras bölgesinde son dönemde yoğunluk gösteren uçkun, haşere ve lavralarla mücadele başlattı. Özel idare tarafından bölgeye gönderilen araç ve ekiplerle bölgenin tamamında mesai kavramı olmadan gece gündüz ilaçlama yapan ekipler, bölgedeki oluşan olumsuzların önüne geçti.