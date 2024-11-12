Uşak Belediyesi tarafından 13 ve 14 Kasım tarihlerinde Atapark meydanında ‘Halk Konserleri’ düzenlenecek.

Uşak Belediyesi sosyal medya üzerinde yapmış olduğu paylaşımlarda 13 ve 14 Kasım tarihlerinde Atapark meydanında Halk Konserleri düzenleyeceğini yayımladı. 13 Kasım tarihinde önce Saat 19:00’da Uşak Kent Orkestrası sahne alınırken, Saat 20:00’da ise İlkay Akkaya sahne alacak. 14 Kasım’da ise Saat 20:00’da Atıl Salıcı sahne alacak.

Öte yandan yayımlanan paylaşımda ise, “Haydi Uşak eğlence başlasın. Eşsiz sesler, gönülleri saran melodileri ve eşsiz sahne performansları ile iki gün boyunca sürecek olan "Halk Konserleri" sizleri bekliyor. Müzik, eğlence ve coşku dolu bu geceye tüm etkinliğimizi bekliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.