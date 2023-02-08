Uşak’ta 9 Şubat Perşembe günü itibariyle halk ekmek fırınlarında üretilen bütün ekmeklerin deprem bölgesine gönderileceği ve bu nedenle ekmek satışı yapılmayacağı duyuruldu.

Uşak’ta 9 Şubat Perşembe günü itibariyle halk ekmek fırınlarında üretilen bütün ekmeklerin deprem bölgesine gönderileceği ve bu nedenle ekmek satışı yapılmayacağı duyuruldu.

Uşak Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, halk ekmek fırınlarında 9 Şubat Perşembe günü itibariyle üretilen bütün ekmeklerin gıda eksikliği nedeniyle deprem bölgesine gönderileceği ve bu nedenle fırınlarda ekmek satışı yapılmayacağı duyuruldu. Açıklamada, “Uşak Belediyesi ve Uşak Ticaret Odası iş birliği ile Uşak Belediyesi halk ekmek fırınında üretilen tüm ekmekler deprem bölgelerine gönderilecektir. Bu nedenle 9 Şubat Perşembe gününden itibaren belirli bir süre halk ekmek büfelerinden ekmek satışı yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.