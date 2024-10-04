Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hafif raylı tramvay projesinin 2025 yılında hizmete gireceğini açıkladı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yapmış olduğu açıklamada, Uşak’ın toplu taşıma altyapısında devrim oluşturması beklenen tramvay projesinin, şehre hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük katkılar sağlayacağını belirterek, ilk defa bir il belediyesi olarak kent ulaşımında tramvayı kullanacaklarını söyledi.

Tramvayın ilk hattının kent merkezinde bulunan Yöresel Ürünler Çarşısı önünden başlayıp, İsmetpaşa Caddesi güzergâhından Atatürk Anıtı önüne kadar devam edeceğini vurgulayan Başkan Yalım; “İlk etap projesinin çalışmalarını başlatıyoruz. Söz verdiğimiz gibi tramvayımızı yeni yılın ilk ayında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu noktada özellikle trafiğin rahatlamasına da katkı sağlayacak olan tramvayımız çevre dostu bir ulaşım alternatifi olarak da değerlendirilebilir” dedi.

Uşak Belediyesi olarak yıllardır beklenen nostaljik Tramvay Projesini hayata geçirmek için ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını hatırlatan Yalım, projenin tamamlanmasıyla birlikte Uşak’ın ulaşımda çağ atlayacağının altını çizdi.