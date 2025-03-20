Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Gıda Kanunu kapsamında gıda ürünleri ve Ramazan kolisi içeresinde olan gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kent genelinde ramazan ayı nedeniyle artan üretimi yapılan satışa sunulan gıdalara yönelik ve ramazan kolisi adı altında satılan ürünlere yönelik denetimleri devam ediyor. Denetim kapsamında özellikle un ve unlu mamuller, ekmek, makarnacılık ürünleri ve tatlılar, süt ve şekerli sütler, et ve et, süt ve şekerli süt gibi gıdalar da muhafaza şartları, faturalı olarak temin edilip edilmediği, etiket bilgileri, Tavsiye Edilen Tüketim (TETT) ve Son Tarihi Tüketim Tarihi (STT) kontrolleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yapılan paylaşımda ise; "Gıda Kanunu kapsamında Ramazan ayı, artan gıdaların üretim yapan ve satışa sunulan gıda ürünlerine (özellikle un ve unlu mamuller, ekmek, makarnacılık ürünleri ve tatlılar, süt ve şekerli sütler, et ve et, süt ve şekerli süt gibi Ramazan kolisi adı altında satılan gıdaların muhafaza şartları, Kayıtlı/Onaylı olarak temin edilmediği, etiket bilgileri, Tavsiye Edilen Tüketim (TETT) ve Son Tarihi Tüketim Tarihi (STT) kontrolleri ve bu değerlendirmeleri denetimleri, ihtiyaç duyulan takdirde analiz yapılmak üzere numune alımı dönüşümlü olarak devam etmektedir. İsteklerinizde, önerilerinizde ve şikayetlerinizi Alo 174 Gıda Hattına iletebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.