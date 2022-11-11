Geçtiğimiz senelerde başlatılan “Geleceğe Nefes” kampanyası bu sene de 11 Kasım günü saat 11.11’de gerçekleşti. Uşak’ta gerçekleşen fidan dikiminde 2 bine yakın vatandaş katılırken yaklaşık 7 hektarlık alana fidan dikimi gerçekleşti.

Geçtiğimiz senelerde başlatılan “Geleceğe Nefes” kampanyası bu sene de 11 Kasım günü saat 11.11’de gerçekleşti. Uşak’ta gerçekleşen fidan dikiminde 2 bine yakın vatandaş katılırken yaklaşık 7 hektarlık alana fidan dikimi gerçekleşti.

Geçtiğimiz senelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve her sene 11 Kasım günü gerçekleştirilecek olan Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde ’Geleceğe Nefes’ fidan dikim organizasyonu, Uşak şehir merkezine yakın bir mesafede bulunan Mende köyü’de gerçekleşti. Düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Fidan dikimi öncesinde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, milli ağaçlandırma günü adı altında bu günü seferberlik halinde geçiriyoruz. Son 20 senede ülkemizdeki orman arazi sayılarımızı arttırdık. Uşak’ta da valiliğimizin, koordinasyonunda orman müdürlüğümüz ve belediyemiz bu sayıyı Uşak’ta da arttırmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fidan dikimine başlamasıyla birlikte Uşak’ta da 10 binlerce fidan dikildi.