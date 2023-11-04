Uşak’ta öğrencilerin ve vatandaşların katıldığı Filistin’e destek için doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Uşak’ta Uşak Belediyesi öncülüğünde Genç Kuşak Topluluğu tarafından düzenlenen yürüyüş Uşak Üniversitesi giriş kapısında başlayarak Yeşil Karaağaç Piknik ve Mesire Alanında son buldu. Yürüyüşe, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tacı Tevfik Özdemir, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte öğrenciler ve vatandaşlar Türk bayrağı, Filistin bayrağı, İsrail’i kınayan pankartlar ve sloganlarla eşlik etti. Yeşil Karaağaç Piknik ve Mesire alanına gelindiğinde saygı duruşu ve istiklal marşıyla devam etti. Burada konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Bu zulme destek olanlara karşı gerekli boykotu göstererek bizde Uşak Belediyesi olarak sosyal tesislerimiz başta olmak üzere tüm çalışmalarımızda İsrail destekçilerinin mallarını boykot etme kararı almış bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılını tamamladı. İkinci yüzyılını girdiği bu dönemde geçmişinde tarihinde olduğu gibi bundan sonra da Yahudi, Hristiyan bakmaksızın insan olan mazlum olan herkese kucak açmaya her zaman haklının yanında olmaya bundan sonra da devam edecektir. Var olsun Devletimiz, Milletimiz ve bizleri bu duygu ve anlayışla yetiştiren annelerimiz, büyüklerimiz tarihimiz” dedi. Konuşmanın ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için gökyüzüne güvercin ve balonlar bırakılarak program son buldu.