Uşak’ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak’ta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen Gazi Turgut Aslan operasyonunda 5 şüpheli şahıs ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 19 adet tam Cumhuriyet altın, 3 adet çeyrek altın, 29 bin 200 ABD Doları, 3 bin 650 Euro ve 8 bin 100 TL ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.