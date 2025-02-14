Uşak Belediyesi tarafından ulaşımda kolaylık sağlaması adına yılbaşından itibaren başlatılan kartlı sistem uygulamasına karşı çıkan otobüs hat sahipleri bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Dikilitaş ve üniversite hatlarında hizmet veren tüm araçları Uşak Belediyesi ana hizmet binası önüne çeken hat sahipleri, okuluna ve iş yerlerine gitmek için evden çıkan binlerce vatandaşın mağdur olmasına neden oldu.

Özellikle kent merkezinde bulunan duraklarda ciddi bir kalabalık birikirken, hızlı bir şekilde karar alan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın talimatıyla vatandaşların mağdur olmaması adına belediye araçları hizmete sokuldu. Gün boyunca ücretsiz olarak öğrencileri ve diğer yolcuları taşıması kararlaştırılan araçlar sefer saatlerine uygun şekilde tamamen ücretsiz olarak yolcu taşıdı.

Başkan Yalım’dan greve hızlı yanıt

Öte yandan Edirne’de gerçekleştirilmekte olan İl Belediye Başkanları toplantısı nedeniyle şehir dışında bulunan Belediye Başkanı Özkan Yalım; düzenlenen grev ve kendisine yönelik hazırlanan pankartlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamasında ilk olarak "Bu halk da bu hat da sana haraç vermeyecek Özkan Yalım" yazılı pankartla ilgili olarak konuşan Başkan Yalım, "Sevgili vatandaşlarımın gerçekleri bilmesi için şunu açıklamak istiyorum, biz Uşak Belediyesi olarak değil hat sahiplerinden haraç almak, tam tersi onlara büyük yardımlar yaptık. Geçtiğimiz yıl merkezi hükümetten her ay bize gelen aylık yarım milyon liranın üzerinde rakamı hat sahiplerine vererek 65 yaş üstü ücretsiz binen yolculardan zarar etmemeleri adına onlara destek olduk" dedi.

Önceki dönemlerde belediye başkanlarının hat sahiplerinin baskılarına dayanamadıkları için kartlı sisteme geçemediklerini de hatırlatan Başkan Yalım; Uşak halkının neredeyse yirmi yıldır büyük şehirlerde uygulanan bu sistemle tanışmakta geç bile kaldığını, bu yüzden aldıkları meclis kararıyla bu sistemi başlattıklarını ifade etti.

"Vatandaşımızın yararına olan bu yoldan dönmeyeceğiz"

Uşak’ta bulunan toplam 9 hattan 7’sinin sistemi uyguladığını ancak 2 hattın hala yolculardan para almakta ısrar ettiğinin altını çizen Yalım; "Para almaya devam eden hatlar vergiden kaçıyorlar ve vergi ödemiyorlar. Bundan Defterdarlığımızın da haberi var. Bizim meclis kararımız var, bu yüzden bu karara uymayanlara ilk günden itibaren cezai işlem uyguladık ve uygulamaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Geçmiş yıllarda kartlı sistem uygulaması için istenen yüzde 8-9’luk komisyonların aksine kendilerinin bu oranı yüzde 1’e çektiklerini de anlatan Başkan Yalım; "E-kart sistemi sayesinde vergi kaçaklarının önüne geçiliyor ve aynı zamanda gelir gider dengeleri kontrol altına giriyor. Bundan kaçmaya çalışan kimseye müsaade etmeyeceğiz. Halkımızın bu teknolojiyle tanışması ve ulaşımda kolaylığa kavuşması bizim için çok önemli ve bu yoldan dönmeyeceğiz" dedi.

Diğer yandan şu anda üniversitelerin ara tatilde olduğunu ve hat sahiplerinin nasıl olsa yolcu yok diye grev yaptıklarını ifade eden Başkan Yalım; " Ben buradan hat sahiplerine sesleniyorum, Pazartesi günü yine eylem yapsınlar görelim, binlerce öğrencimiz otobüs kullanacak bakalım o gün de iş bırakma eylemi yapabilecekler mi" diye konuştu.

"Biz ne olursa olsun vatandaşımızın yanındayız"

"Vatandaşımızın mağdur olmaması için ne gerekirse yapacağız" diye konuşan Başkan Yalım; "Biz bugün grev kararını öğrendiğimiz anda ivedi bir karar verdik ve halkımızın mağdur olmaması için hemen kendi otobüslerimizi devreye soktuk. Tamamen ücretsiz bir şekilde halkımızı üniversite hattında taşımaya devam edeceğiz, vatandaşlarımız hiç merak etmesin. Bizim için asıl olan vatandaşımızdır. Gerekirse tüm sezon öğrencilerimizi ücretsiz olarak kampüse taşırız. Hatta ben bu vesileyle şunu da özellikle belirtmek istiyorum, çok yakın zamanda vatandaşımızın çok memnun kalacağı kaliteli bir ulaşım hizmetine de başlayacağız. Kimsenin vatandaşımızı mağdur etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Vatandaşın tepkisi sert oldu

Diğer yandan otobüs hatlarındaki grev dolayısıyla okullarına ve iş yerlerine gidemeyen vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Özellikle üniversite kampüsüne ulaşmakta zorluk çeken öğrenciler, bu grevin Uşak Belediyesi’ne yönelik göründüğünü ancak asıl etkilenen tarafın halk olduğunu ifade ettiler.