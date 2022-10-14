Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak’ta yapımına başlanan engelsiz yaşam merkezinin temel atma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uşak’ta yapımına başlanan engelsiz yaşam merkezinin temel atma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, düzenlenen program çerçevesinde Uşak’a gelerek etkinliklere katıldı. Program çerçevesinde, Uşak Belediyesi öncülüğünde, hayırsever vatandaşların da destekleriyle yapımına başlanan engelsiz yaşam merkezinin temel atma törenine katılan Bakan Kirişci, burada engelli bireylerle sohbet etti. Bakan Kirişci, ardından yaptığı konuşmada binanın en yakın zamanda bitmesi ve hayırlı uğurlu olmasını diledi. Temel atma töreni başlamadan önce, eğlenceli sohbetlerin de yaşandığı anlarda Bakan Kirişci, Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın yeni projeler yapması şartıyla engelsiz yaşam merkezinin açılışına da geleceğine dair söz verdi. Kirişci, sonrasında İl Tarım Müdürlüğüne giderek burada çiftçi vatandaşlara tohum dağıttı. Buradaki programın ardından kenti terk eden Kirişci’ye Vali Turan Ergün, AK Parti milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın da eşlik etti.