Uşak’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vali Turan Ergün’ün katılımlarıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleşti.

Uşak’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Vali Turan Ergün’ün katılımlarıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleşti.

Uşak’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüşe Vali Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Barbaros Caddesi eski belediye binası yakınlarında başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda son buldu. Yürüyüş sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ergün, ortadaki engeller kaldırıldığında ortada engelli bir vatandaşın kalmayacağını söyledi. Vali Ergün, “Gerçekten engel olmazsak biz ortadaki engelleri kaldırırsak engelli diye bir şey kalmıyor. Bütün amacımız engelli vatandaşlarımızın da normal vatandaşlarımız gibi ekonomik, sosyal, kültürel her alanda tam bir hayatın içinde olabilmeleri, ekonomik alanda katkı sunabilmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.