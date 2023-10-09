Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi çerçevesinde Uşak Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirmede bulundular.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü BÖF Büro Amirliğince stant projesi çerçevesinde Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi içerisinde Narkotik, Asayiş,Toplum destekli polislik şube müdürlüğü, güvenlik şube müdürlüğü ve Siber Şube görevlileriyle birlikte bilgilendirme stantı önderliğinde ‘El ele güvenli geleceğe projesi’ çerçevesinde stant açıldı. Üniversitesini kazanarak kente gelen öğrencilere yüz yüze görüşmeler bilgilendirme yapıldı.
Öte yandan standa Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu’da katılarak öğrencilere bilgilendirmelerde bulundular. Öğrencilere ikramlarda bulunan Vali Ergün, öğrencilerle sohbet ettiler. Stant çalışması 5 gün boyunca devam edeceği öğrenildi.