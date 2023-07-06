Uşak’ta 2022 Aralık ayından bu yana 5 TL’den satılan 210 gram ekmek, bugünden itibaren 250 gram olarak 7,5 TL’den satılmaya başlandı.

Uşak’ta 5 TL’den satılan 210 gram ekmek, bugünden itibaren 250 gram olarak 7,5 TL’den, 20 TL’den satılan 1100 gram Mende Ekmeği 30’TL’den satılmaya başlandı.

Ekmek fiyatları konusunda açıklamalarda bulunan Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Zafer Kurnaz, “Biz, oda olarak, bir üst kurumumuz olan Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden zam talebinde bulunduk. Birlikte oluşturduğu komisyonda talebimizi görüştü ve daha sonra talebimiz Fırıncılar Federasyonu’na ilettik. Zam talebinde birkaç ay önce bulunmuştuk. Sadece bizim aldığımız bir karar değil” dedi.

En son 202 Aralık ayında zam aldıklarını kaydeden Kurnaz, “O tarihte asgari ücret 5 bin 500 TL’ydi. Şimdi 11 bin 402 TL oldu. Tahsisli unun çuvalı 380 TL’ydi. Şimdi tahsis kaldırıldı ve 550 TL oldu. Küçük bir maya paketi 10 TL’den 15 TL’ye fırladı. Akaryakıt, altın, döviz her şey yüzde yüz zamlandı. Biz, ekmeğe kilo bazında sadece yüzde 20 zam yaptık. Uşak halkı bizim velinimetimiz. Halkımızın zor durumda kalmasını istemiyoruz. Fırıncı esnafı olarak zam yapmamak için direndik. Ancak her gün gelen zamlar karşısında bizde çaresiz kaldık” ifadesini kullandı.