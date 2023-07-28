Geçtiğimiz Şubat ayında yasadığımız büyük depremde yaşamını yitiren Hatay Gençlik ve Spor Müdürü Osman Bayrakdar anısına Uşak’ta düzenlenen ve 3 gün süren Ege Bölgesi Yıldızlar Ligi Teakwondo Turnuvası sona erdi.

Turnuvaya Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Manisa, İzmir, Aydin, Denizli ve Muğla gibi 10 ilden toplam 130 sporcunun katıldı. Kadınlarda ve erkeklerde İzmir takım halinde birinci olurken ilk 6’ya giremeyen Uşak elendi.

İlk altıya giren takım ve sporculara madalya ve takım halinde yarışıp dereceye giren ilk altı takıma sertifika ve başarı belgesi verildi.

Turnuvayı değerlendiren Teakwondo Federasyonu Uşak İl Temsilcisi Melih Akman, Uşak’ta çok başarılı bir turnuva düzenlendiğine dikkat çekerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Turnuva süresince, Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Akpınar ve Başkan Yardımcısı Tuğrul Erdem’inde kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Akman, Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Hacı Tevfik Özdemir ve şube müdürleri de 3 gün boyunca katılım sağladı. Burada konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir “Müsabakalar, centilmence kardeşlik içerisinde geçti. Uşak olarak hep birlikte çok başarılı bir sınav verdiğimize inanıyorum. Turnuvaya katılan takımlardan ilk altıya giren kadın ve erkek takımları yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Tüm idareci kafile ve antrenörlere teşekkür ediyorum” dedi.