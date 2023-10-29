Uşak’ta Cumhuriyet’in 100. yılına özel drift etkinliği düzenlendi.

Uşak Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında 3 bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan pilotlar, zikzaklar çizerek ve kendi etraflarında dönerek izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Etkinliğe yoğun katılım sağlayan vatandaşlar, alkışlarla ve Türk bayraklarıyla pilotların gösterilerine destek verdi. Etkinlikte milli motosikletçi Asrın Rodi Pak da gösteri yaptı.

Burada konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Dün başlamış olduğumuz etkinliklere bugün de güzel bir etkinlikle devam ediyoruz. Uşak’ımız için büyük bir değer olan Süpermoto yarış pistinde pilot arkadaşlarımızla drift gösterisi gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını tebrik ediliyorum” dedi.

Başkan Çakın, konuşmasının ardından bir pilotla beraber araca binerek drift deneyimi yaşadı. Öte yandan etkinlikte halk oyunu gösterisi de gerçekleştirildi.