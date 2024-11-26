UŞAK (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı, kış ayları öncesi taşkın riskini azaltmak için Uşak’taki dere yataklarında temizlik ve tanzim çalışmalarını tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Kış ayları öncesi vatandaşın taşkın riskinin minimize edilmesi hedefiyle İzmir, Manisa ve Uşak illerinde ekipler teyakkuza geçirildi. 3 ilde birden yürütülen dere temizlik ve yatak tanzim çalışmalarında çalışmaları kapsamında çıkartılan rüsübat miktarı toplam 1 milyon 383 bin metreküpe ulaştı. Bu rakamın bölgedeki 4 barajın gövde hacimlerinin toplamına yakın olduğuna dikkat çekilirken, vatandaşlar nehir ve dere yataklarının temizliği konusunda uyarıldı.

100 kilometre hat yeniden düzenlendi

Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de kış aylarında artan taşkın riskine karşı İzmir, Manisa ve Uşak’taki çalışmalar kapsamında yaklaşık 100 kilometre hat yeniden düzenlendi. Taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefiyle Tarım ve Orman Bakanlığının kendi makine parkındaki araçlar ile İzmir Bakırçay Nehri ve yan kolları, Menemen Ovası, Manisa Nif Çayı, Alaşehir Çayı, Uşak Banaz Çayı ve yan kolları, Gediz Nehri ve yan kolları ile Dokuzsele Deresinde yoğun mesai harcandı. Yaklaşık 100 kilometre nehir yatağını yeniden tanzim edildiği çalışmalarda, dere yataklarından 1 milyon 383 bin 126 metreküp rüsubat çıkarılarak, 99 kilometre de çalışma ve bakım yolu inşa edildi.