Uşak’ta Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Cumhuriyetin Sesleri konseri düzenlendi.

Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, Akademi Uşak Çocuk Ve Gençlik Korosu ve Akademi Uşak Orkestrası tarafından Cumhuriyetin Sesleri isimli konser sergilendi. Etkinliğe Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Katılımın yoğun olduğu gecede vatandaşlar seslendirilen şarkılara Türk Bayraklarıyla, hep bir ağızdan eşlik etti. Vatandaşlardan büyük ilgiyle izlenen konser tam not aldı.