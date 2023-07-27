Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki çöp konteynerlerini özel yıkama aracıyla yıkayıp dezenfekte ediyor.

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların önüne geçmek için yoğun bir mesaiye başladı. Ekipler çöp konteynerlerinin çevresinde biriken yağ, kir ve ürün kalıntıları ile benzeri çöplerin çevrede oluşturacağı kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla çöpleri aldıktan sonra Konteynerleri büyük bir özenle özel konteyner yıkama aracı ile konteynerleri yıkanıp dezenfekte ediyor.