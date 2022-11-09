Uşak’ta KYK öğrenci yurtlarında “Çök, kapan, tutun” tatbikatı gerçekleşti.

Uşak’ta KYK öğrenci yurtlarında “Çök, kapan, tutun” tatbikatı gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Türkiye geneli 81 ilde yapılan ’Çök, Kapan, Tutun’ tatbikatı Uşak’ta KYK öğrenci yurtlarında gerçekleştirildi. İkaz sireninin çalmasıyla birlikte yurttaki öğrenciler çök, kapan ve tutun hareketini yaptı. İkinci ikaz sireniyle birlikte ise öğrenciler bu kez yurtları tahliye etti. “Tatbikatlar yılı” olarak ilan edilen 2022 senesinde deprem ve yangın gibi afetlere hazır olmak amaçlı yapılan bu tatbikatlarda, öğrenciler olası afetlere karşı ne yapması gerektiği konularında da bilgilendiriliyor. Öte yandan düzenlenen tatbikatlara Vali Turan Ergün de katılarak tatbikat sonrasında öğrencilerle afetler ve tatbikatlar hakkında sohbet etti.